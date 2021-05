Hambühren (dpa/lni) – Ein Mann ist in Hambühren (Landkreis Celle) offenbar durch einen Schuss von der Polizei verletzt worden. Zuvor habe er die Beamten angegriffen und eine Polizistin verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach entstand die Auseinandersetzung bei einem Polizeieinsatz am Mittag. Weitere Details wie das Alter des Mannes oder Einzelheiten zu dem Einsatz waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

