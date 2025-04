Mann greift Fahrgäste im Bus mit Pfefferspray an

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann hat in einem Bus an einem U-Bahnhof im Hamburger Stadtteil Hamm 13 Menschen und sich selbst mit Pfefferspray verletzt. Er habe in der Nacht zunächst Fahrgäste mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und schließlich Pfefferspray versprüht, sagte eine Polizeisprecherin. Fahrgäste gingen den Mann den Angaben zufolge nach der Attacke körperlich an. Ob der mutmaßliche Täter dabei zusätzliche Verletzungen erlitten hat, war zunächst noch unklar. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.