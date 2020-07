Mann gerät mit Kajak in Schleuse

Geesthacht (dpa/lno) – Ein Mann ist am Sonntagmittag auf der Elbe in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit seinem Kajak in eine Schleuse geraten und war danach nicht aufzufinden. Die Suchaktion sei nach mehreren Stunden eingestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Kajak sei ans Ufer gezogen worden, von dem Mann fehle weiterhin jede Spur. Etwa 100 Einsatzkräfte seien an der Suche beteiligt. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

