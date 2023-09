Mann flieht vor Festnahme: Zwei Polizisten angefahren

Halstenbek (dpa/lno) –

Bei einer versuchten Festnahme von mutmaßlichen Autodieben sind zwei Polizisten im Kreis Pinneberg angefahren und verletzt worden. Einer von drei Verdächtigen wollte in Halstenbek mit einem Auto flüchten, das einen der Beamten touchierte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann habe der Fahrer beschleunigt und sei auf einen 52-jährigen Polizisten zugefahren. Trotz eines Sprungs aus der Gefahrenzone sei der Beamte an der Körperseite getroffen worden und hingefallen. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Männer im Alter von 24, 31 und 45 Jahren sollen nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Hamburg einen Geländewagen gestohlen haben und damit nach Halstenbek gefahren sein. Dort entdeckte eine Polizeistreife das Fahrzeug auf einem Parkplatz. Nach einiger Zeit näherten sich die drei Tatverdächtigen mit einem Auto dem gestohlenen Geländewagen und stiegen aus.

Einer der Männer wehrte sich laut Polizei erheblich, als er festgenommen wurde. Ein weiterer flüchtete zunächst zu Fuß. Er sowie der Autofahrer wurden etwas später festgenommen. Die drei befinden sich inzwischen in Hamburg im Gewahrsam. Ihnen werden Kfz-Hehlerei und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Gegen den Fahrer des Wagens werde zudem wegen des Verdachtes des versuchten Totschlags ermittelt. Es werde geprüft, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher.