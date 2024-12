Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem begleiteten Ausgang ist ein Insasse des Maßregelvollzugs in Ochsenzoll geflohen. Er entwich am Montag, wie eine Sprecherin der Sozialbehörde der dpa am Abend sagte. Weitere Hintergründe lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet.In den Maßregelvollzug kommen Straftäter, wenn ein Gericht diese als psychiatrisch auffällig oder suchtkrank einstuft.