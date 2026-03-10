Passant findet toten Mann in einem Bach im Stadtteil Jenfeld

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Passant hat in einem Bach im Hamburger Stadtteil Jenfeld eine männliche Leiche entdeckt. Er habe den leblosen Körper in dem Gewässer schwimmend bemerkt und den Notruf gewählt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hamburg. Bei dem Mann handelt es sich um einen 66 Jahre alten Hamburger, der in einem Seniorenwohnheim in der Nähe gewohnt hat, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Für eine schnelle Hilfe war es allerdings schon zu spät als der Passant auf den im Wasser treibenden Körper aufmerksam wurde. Der Körper habe sichere Todeszeichen aufgewiesen, sagte der Feuerwehrsprecher. Er trieb demzufolge wohl schon länger im Wasser und nicht erst wenige Minuten. Der Polizei lag zum Zeitpunkt des Einsatzes, gegen 7.00 Uhr keine Vermisstenanzeige vor.

Todesursache unklar

Die Feuerwehr hatte die Leiche am Morgen geborgen und zur weiteren Aufklärung der Todesursache in die Rechtsmedizin gebracht. Zunächst habe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gegeben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.