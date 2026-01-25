Mann festgehalten und bedroht – Polizei fasst Verdächtige

Hannover (dpa/lni) –

Ein 26 Jahre alter Mann ist in Hannover festgehalten und bedroht worden. Nach seiner Flucht am Samstag wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 26 Jahren festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Hinweis am späten Freitagabend. Gegen 23.45 Uhr meldete ein Anrufer, der Mann werde von Unbekannten festgehalten. Einsatzkräfte überprüften daraufhin mögliche Tatorte, unter anderem in der Südstadt. Spuren vor Ort ließen eine «Gefahr für Leib und Leben des Mannes» vermuten.

Opfer kann fliehen

Die Ermittlungen führten schließlich in den Stadtteil Badenstedt. Dort soll der 26-Jährige in einem Objekt festgehalten worden sein. Am Samstagnachmittag gelang ihm die Flucht. Er wurde medizinisch versorgt und von der Polizei vernommen.

Die Tatverdächtigen wurden kurz darauf in der Nähe festgenommen. Es gebe Hinweise darauf, dass sich Opfer und Tatverdächtige kannten und durch kriminelle Verwicklungen miteinander verbunden waren. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob wegen erpresserischen Menschenraubs oder schwerer räuberischer Erpressung ermittelt wird.