Mann fällt vom Balkon auf Flucht vor Polizei

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Verden (dpa/lni) – Auf der Flucht vor der Polizei ist ein junger Mann in Verden vom Balkon im zweiten Stock gestürzt. Er erlitt nur leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten waren in der Nacht zu Sonntag wegen einer Ruhestörung gerufen worden und wollten eine illegale Feier auflösen. Mehr als zehn Menschen feierten augenscheinlich mitten in der Corona-Pandemie eine Party. Beim Anblick der Polizei versuchten einige Teilnehmer zu flüchten, darunter der junge Mann.

Er hangelte sich aus dem zweiten Obergeschoss heraus, konnte sich jedoch nicht lange festhalten und stürzte vom Balkon. Die Polizei stellte die Personalien der Teilnehmer fest. Allen droht nun ein Bußgeld.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-912326/2

Mitteilung der Polizei