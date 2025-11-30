Mann fällt im Parkhaus in einen Lüftungsschacht

Achim (dpa/lni) –

Ein 43-Jähriger ist in Achim bei Bremen in einem Parkhaus in einen Lüftungsschacht gefallen. Rettungskräfte brachten den Mann leicht verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge trat er in einem Parkhaus auf eine Abdeckung des Schachtes und stürzte daraufhin zwei bis drei Meter in die Tiefe.

Zusammen mit der Feuerwehr wurde der Mann geborgen. Die genauen Umstände des Unfalles sind einer Polizeisprecherin zufolge noch unklar und werden ermittelt.