Mann fährt wiederholt betrunken und ohne Führerschein Auto

11. November 2025 8:01
Der Alkoholtest des Mannes ist positiv (Symbolbild) Heiko Becker/dpa
Bockenem (dpa/lni) –

Ein 41-Jähriger ist in Bockenem (Landkreis Hildesheim) betrunken, unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Führerschein von der Polizei angehalten worden: und das nicht zum ersten Mal. Der Mann sei bereits mehrfach mit rechtswidrigem Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen, teilt die Polizei mit. Bei der Verkehrskontrolle am Montagnachmittag beschlagnahmten die Beamten daher neben dem im Fahrzeug gefundenen Amphetamin auch den Wagen des Mannes.

