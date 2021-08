Mann fährt unter Drogen mit gestohlenem Auto durch Kiel

Kiel (dpa/lno) – Die Kieler Polizei hat einen 45-Jährigen erwischt, der unter Drogeneinfluss in einem gestohlenen Auto unterwegs war. Die unsichere Fahrweise des Mannes war den Beamten am Sonntag am Rande einer Demonstration aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einer Kontrolle stellten sie fest, dass der Autofahrer nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern auch unter Drogen- und Alkoholeinfluss (0,27 Promille) stand. Das Auto wurde bereits im April als gestohlen gemeldet. Die Polizei prüft nun, ob der Mann etwas mit dem Diebstahl zu tun hat.

