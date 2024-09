Mann fährt ohne Führerschein – Beamter erkennt ihn wieder

Harrislee (dpa/lno) –

Gleich zweimal innerhalb weniger Monate ist ein Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom selben Bundespolizisten kontrolliert worden. Der Beamte habe den 56-Jährigen am Dienstag bei einer Streifenfahrt nahe der dänischen Grenze in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) am Steuer des Transporters mit dänischen Kennzeichen sofort wiedererkannt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Er hatte ihn demnach im Mai bereits kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Führerschein dem 56-Jährigen schon 2018 unanfechtbar entzogen worden war.

Das hinderte den Mann aber ebenso wie Kontrollen offensichtlich nicht daran, sich hinter das Steuer zu setzten – zumindest in Deutschland. Er hatte der Bundespolizei zufolge angegeben, das Fahrzeug nur auf dieser Seite der Grenze zu fahren. Er habe nicht riskieren wollen, in Dänemark ohne Fahrerlaubnis erwischt zu werden, weil dort die Strafen wohl höher seien.

Gegen den Mann wurde erneut ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem fahndete eine Staatsanwaltschaft mit einer Aufenthaltsermittlung wegen des gleichen Delikts nach ihm. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und er setzte seinen Weg zu Fuß fort.