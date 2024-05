Brackel (dpa/lni) –

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler gefahren und gestorben. Der 39-Jährige kam am Samstagabend aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Landstraße in Brackel südlich von Hamburg von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei daraufhin gegen den Pfeiler einer Brücke der Autobahn 7 geprallt. Das Fahrzeug geriet dadurch in Brand. Der Mann habe nach den Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden können.