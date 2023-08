Mann fährt mehr als Hundert Stundenkilometer zu schnell

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein 20 Jahre alter Fahranfänger ist nach Toleranzabzug 115 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Die Polizei stellte die Geschwindigkeitsüberschreitung in der Nacht zum Montag im Landkreis Wesermarsch fest, wie es in einer Mitteilung heißt. Der 20-Jährige fuhr demnach auf einer Tempo-70-Strecke 191 Kilometer pro Stunde. Der Mann muss ein Bußgeld von mindestens 700 Euro zahlen, darf drei Monate kein Auto fahren und bekommt zwei Punkte. Weil sich der 20-Jährige noch in der Probezeit befindet, muss er zudem eine Nachschulung absolvieren.