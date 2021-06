Hamburg (dpa) – Ein Mann ist mit einem Leihauto rückwärts in den Außenbereich eines Restaurants in Hamburg gefahren. Vier Menschen seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Sie hätten nach ersten Erkenntnissen Schocks und Schürfwunden erlitten. Warum der Mann mit dem Wagen zurücksetzte, war zunächst unklar. Die Polizei sei noch vor Ort und ermittle zu den Umständen des Vorfalls in Eimsbüttel.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-840703/2