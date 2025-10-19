Mann fährt gezielt E-Scooter mit Auto an

Soltau (dpa/lni) –

Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Soltau (Landkreis Heidekreis) einen 30-Jährigen auf einem E-Scooter mutmaßlich gezielt angefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer anschließend den Mann mit dem Einsatz seines Hundes bedroht und ihn mit einer Grassichel an der Hand verletzt haben. Das Motiv des Täters ist einer Polizeisprecherin zufolge bislang unbekannt. Die Polizei hat gegen ihn nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.