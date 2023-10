Hannover (dpa/lni) –

Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort gestorben. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag in der Ritter-Brüning-Straße nahe der Hochschule Hannover, wie die Polizei Hannover auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Ursache ist noch unklar. Die Ritter-Brüning-Straße sei nach einer Sperrung von wenigen Stunden wieder freigegeben worden.