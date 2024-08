Mann fährt an einem Tag alle U-Bahnstationen Hamburgs an

Hamburg (dpa/lno) –

Auf die U-Bahn-Plätze, fertig, los: Ein Österreicher will in Hamburg alle U-Bahnstationen der Stadt so schnell wie möglich anfahren. Andreas Dick hat sein kleines Abenteuer gegen die Zeit am Jungfernstieg gestartet. Vor ihm liegen nun 93 U-Bahnstationen, die der 55-Jährige durch eine präzise geplante Route alle erreichen möchte.

Mit bunten Stiften geplant

Obwohl er die Aktion durchaus mit sportlichem Ehrgeiz angehe, werde er wohl nicht in den hohen Pulsbereich geraten, sagte Dick mit einem Lachen. «Ich habe die Route auch nicht von einem Computerprogramm planen lassen, sondern sie mir mit bunten Stiften auf einer Karte markiert.» Die Rundreise mit der U-Bahn in der zweitgrößten Stadt Deutschlands soll einfach beweisen, wie lange man braucht, um alle Stationen abzufahren. Und: «Es ist eine schöne Variante, um eine Stadt kennenzulernen.»

Für den Journalisten ist diese Herausforderung nicht die Erste: Solche «Komplettbefahrungen» von Großstädten habe er schon in 17 Städten durchgezogen, darunter in Wien, Berlin und Lyon. In Bremen war er 2016 mit den Straßenbahnen der Stadt unterwegs. Ein offizieller Rekordversuch ist das jedoch nicht. Vor dem Österreicher hat das der Hochbahn zufolge noch kein anderer ausprobiert – zumindest nicht offiziell. Deshalb lag auch noch keine Vergleichszeit vor. Dick ging davon aus, dass er sechs bis sieben Stunden für seine Tour durch die Hansestadt brauche.