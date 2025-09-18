Mann erwischt falschen Zug und zieht die Notbremse

Hamburg (dpa/lno) –

Kurz hinter dem Hamburger Hauptbahnhof hat ein Mann in einem Regionalzug die Notbremse gezogen, weil er im falschen Zug saß. Der Metronom in Richtung Harburg war zu dem Zeitpunkt etwa 40 Kilometer pro Stunde schnell und wurde durch die Zwangsbremsung abrupt zum Stehen gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Dabei wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt.

Am ersten Bahnhof nach der Weiterfahrt wurde der 27-Jährige von Beamten der Bundespolizei in Empfang genommen. Der Mann habe die Tat sofort zugegeben und den Beamten gegenüber keine große Reue gezeigt. Er muss sich nun wegen des Verdachts auf Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln verantworten. Das Ziehen der Notbremse ist den Angaben zufolge keine Ordnungswidrigkeit, sondern ein Straftatbestand.