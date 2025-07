Mann ertrinkt in Fluss in Oldenburg

Ein 75-jähriger Mann ertrinkt in der Haaren in Oldenburg. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein 75 Jahre alter Mann ist in Oldenburg in einen Fluss gefallen und ertrunken. Ein Zeuge habe den Mann dabei beobachtet, wie er an einer Böschung in den Fluss Haaren stürzte und sich nicht mehr selbst retten konnte, teilte die Polizei mit. Passanten versuchten demnach noch, dem Mann zu helfen. Der wurde jedoch abgetrieben und ging unter.

Taucher der Feuerwehr fanden den Mann schließlich im Wasser und brachten ihn ans Ufer. Alle Wiederbelebungsversuche scheiterten. Warum genau der Mann ins Wasser stürzte, war laut Polizei noch unklar. Nach Angaben der Ermittler behinderten mehrere Schaulustige den Einsatz der Feuerwehr am Samstagabend. Sie bekamen einen Platzverweis.