Mann ersticht 35-Jährige auf der Straße: Hintergründe unklar

Burgdorf (dpa) –

Nach dem tödlichen Angriff auf eine 35-Jährige auf einer Straße in Burgdorf (Region Hannover) soll der Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Der 37-Jährige hatte sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt, wie diese mitteilte. Er wurde festgenommen. Die attackierte Frau, die mehrere Stichverletzungen erlitt, sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend.

Zum Tatmotiv konnte sie keine Angaben machen. Es sei auch unklar, in welcher Beziehung der Mann und die Frau standen. Beide kommen aus dem Landkreis Celle. Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Für die Spurensicherung wurde der Tatort großräumig abgesperrt. Dort wurde auch ein Auto sichergestellt. Vermutlich habe die Frau es gefahren. Die Beamten suchen jetzt nach weiteren Zeugen.