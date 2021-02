Mann erleidet bei Brand lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung

Ostrhauderfehn (dpa/lni) – Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Ostrhauderfehn im Landkreis Leer in Ostfriesland sind am Samstag drei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 47-jähriger Bewohner des Hauses eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung. Die 80-jährige Hauseigentümerin und deren 47 Jahre alte Tochter kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die beiden Frauen, die in unterschiedlichen Wohnungen wohnten, bemerkten den Brandgeruch und konnten selbstständig aus dem Haus fliehen. Der Lebenspartner der 47-Jährigen musste von Rettungskräften aus dem Haus gebracht und wiederbelebt werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte, dass sie auf ein Friseurgeschäft im vorderen Bereich des Hauses übergriffen. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:210206-99-328634/2

