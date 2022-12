Mann durch Schreckschusswaffe verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Einem 24-jährigen Mann ist in Bremen mit einer Schreckschusswaffe ins Bein geschossen worden. Ein 29-Jähriger flüchtete daraufhin am Freitag über die Landesgrenze, konnte jedoch von der niedersächsischen Polizei gestellt und an die Bremer Beamten übergeben werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wegen Verdachts auf eine psychische Erkrankung kam der 29-Jährige in eine Psychiatrie. Das Opfer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und erlitt neben der Beinverletzung einen Schock.