Mann demoliert Reisezentrum am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (dpa) –

Mit einer zehn Kilo schweren Eisenstange hat ein Mann am Bremer Hauptbahnhof ein Reisezentrum der Deutschen Bahn beschädigt. Der 63-Jährige habe am Dienstagnachmittag sieben Scheiben eingeschlagen und zwei Fahrkartenautomaten demoliert, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzt wurde niemand. Der Mann habe keine Menschen angegriffen, sagte ein Sprecher. Der Grund für die Tat war zunächst unklar.

Reisende konnten den Mann überwältigen, wie es weiter hieß. Eine Frau habe ihn in ein Gespräch verwickelt. Zwei Männer nutzten die Ablenkung, entwaffneten den Täter und brachten ihn zu Boden. Bundespolizisten nahmen den 63-Jährigen vorläufig fest. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren. Die Beamten befragten Zeugen und sicherten Videoaufzeichnungen der Tat. Die Brechstange wurde sichergestellt.