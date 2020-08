Mann brüllt Verfassungsfeindliches und leistet Widerstand

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Schöningen (dpa/lni) – Mit Schlägen und Tritten hat sich ein 42-jähriger Mann in Schöningen (Kreis Helmstedt) heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Zuvor hatte er aus seiner Wohnung heraus Passanten beleidigt und verfassungsfeindliche Parolen gebrüllt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als Polizeibeamte in seine Wohnung kamen, beleidigte er auch sie. Er versuchte, einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Dann schlug und trat er um sich und verletzte mehrere Polizisten leicht. Schließlich wurde der 42-Jährige überwältigt. Er stand nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss. Den Mann erwarten Verfahren wegen Beleidigung, Widerstand, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Verwendung verfassungswidriger Parolen. Mehrere Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

