Mann bricht zum zweiten Mal in Lokal ein: Schlafend gestellt

Bremen (dpa/lni) –

Schon zum zweiten Mal ist ein Mann in ein Bremer Lokal eingebrochen und hat sich die Taschen gefüllt. «Der Verdächtige hat schon beim ersten Einbruch Beute gemacht. Wahrscheinlich dachte er sich, das lohnt sich auch ein zweites Mal», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Als ihn die Polizei auf frischer Tat ertappte, stellte sich der Einbrecher schlafend.

Der Mann stieg am frühen Mittwoch durch ein Fenster in das Lokal ein und durchsuchte die Räume. Während seine 32-jährige Komplizin draußen Schmiere stand, sackte er das Geld ein. Anwohner alarmierten die Polizei, die die Komplizin vorläufig festnahm. Im Lokal entdeckten die Beamten den 23-Jährigen mit den Taschen voller Geld, der sich auf einer Bank im Schankraum schlafend stellte. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Angaben zur Höhe der Beute machten die Ermittler nicht.