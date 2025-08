Mann bewusstlos gewürgt – Polizei sucht Zeugen mit Fotos

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hamburg-Eidelstedt sucht die Polizei mit Bildern nach Zeugen der Tat. Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Drei Monate nach einem versuchten Tötungsdelikt in Hamburg-Eidelstedt sucht die Polizei mit Fotos öffentlich nach Zeugen der Tat. Am 3. Mai hatte ein junger Mann bei einem Streit vor einem Lebensmittelgeschäft einen 34-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Nach Angaben der Polizei war die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern schon in dem Geschäft losgegangen. Vor den Türen des Ladens soll der Jüngere dann den Älteren unvermittelt angegriffen, gewürgt und zu Boden geschleudert haben.

Anschließend soll der Täter dem reglosen Mann gegen den Kopf getreten und auf ihn eingeschlagen haben. Zeugen filmten den Vorgang. Der Täter hörte erst auf, als sie auch eingegriffen. Dann flüchtete er. Sein Opfer wurde leicht verletzt.

Fast zwei Wochen nach der Tat nahm die Polizei einen 21-Jährigen in Eidelstedt fest. Die Ermittler werfen dem russischen Staatsbürger versuchten Totschlag vor. Er kam in Haft. Nun ordnete das Amtsgericht die öffentliche Fahndung nach den Zeugen an. Auf den Bildern aus dem Videomaterial sind fünf Männer und fünf Frauen zu sehen. Sie sind alle gut zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Personen.