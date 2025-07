Mann berührt Kind unsittlich und bedroht Zeugen mit Messer

Ein Unbekannter belästigte an einer Bushaltestelle ein neben ihm sitzendes Mädchen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Unbekannter hat an einer Bushaltestelle in Lübeck ein Mädchen unsittlich am Oberschenkel berührt und anschließend zwei Zeuginnen mit einem Messer bedroht. Als weitere Zeugen den Frauen zur Hilfe kamen, flüchtete der Mann unerkannt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes, Bedrohung, Beleidigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei mitteilte.

Als eine 20-Jährige den Mann aufforderte, das Kind in Ruhe zu lassen, bedrohte er sie nach Angaben der Polizei und versuchte, ihr ins Gesicht zu schlagen. Anschließend habe er auch eine 19-Jährige beleidigt und sie mit einem Messer bedroht. Erneut habe ein Zeuge eingegriffen und den Angreifer zurückgerissen, sodass das Messer auf den Boden gefallen sei. Bei dem Vorfall wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt.

Das betroffene Mädchen hatte nach Angaben der Polizei Schutz bei einer an der Bushaltestelle stehenden Frau gesucht. Die Polizei vermutet, dass es sich um die Mutter gehandelt habe. Beide seien in einen Bus gestiegen und davongefahren.