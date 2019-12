Mann beleuchtet sein Haus nur mit Kerzen: Stirbt bei Brand

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr ist während der Fahrt zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Oldenburg (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Oldenburger Reihenhaus ist nach Angaben der Polizei ein 72-jähriger Mann getötet worden, der allein im Haus lebte und es nur mit Kerzen beleuchtete. Sie seien überall im Haus verteilt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Vermutlich habe er das Herabbrennen der Kerzen nicht bemerkt. Ein Fremdverschulden an dem Brand vom Samstagabend im Stadtteil Ohmstede sei ausgeschlossen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Nachbarn mussten währenddessen ihre Häuser verlassen. Sie sagten nach Polizeiangaben aus, der Mann habe sehr abgeschottet gelebt.

PM Polizei