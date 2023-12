Mann beim Überqueren von Straße getötet – Frau verletzt

Schuby (dpa/lno) –

Ein Rentnerehepaar ist in Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg beim Überqueren der Bundesstraße 201 von einem Auto erfasst worden. Der 79 Jahre alte Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Seine 76 Jahre alte Ehefrau sei schwer verletzt nach Schleswig in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe des Unfalls am Donnerstag sind noch unklar, die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen mit der Klärung beauftragt.