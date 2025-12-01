Mann beim Anbohren von Tiefseeboje schwer verletzt

Amrum (dpa/lno) –

Ein 55 Jahre alter Mann ist beim Hantieren mit einer Tiefseeboje auf Amrum (Kreis Nordfriesland) schwer verletzt worden. Der Mann habe den Gegenstand mit etwa 15 Zentimetern Durchmesser am Strand gefunden, mitgenommen und am Samstagabend Zuhause angebohrt, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe er schwere Verbrennungen erlitten. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen. Zunächst war die Polizei von einem Munitionsfund ausgegangen. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Mehrere Medien berichteten über den Vorfall.