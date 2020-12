Mann bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Braunschweig (dpa/lni) – In der Braunschweiger Weststadt hat es einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 57 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden ist. Der Mann habe eine Straße überqueren wollen und sei dabei von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Der 57-Jährige wurde nach dem Unfall am Freitagabend noch vor Ort von den Rettungskräften reanimiert. Er kam in ein Krankenhaus und schwebte am Morgen noch in Lebensgefahr. Die weiteren Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Die Polizei hat mögliche Zeugen darum gebeten, sich zu melden.

