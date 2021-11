Mann bei Wohnungsbrand in Norderstedt verletzt

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Norderstedt (dpa/lno) – Die Freiwillige Feuerwehr hat einen älteren Mann aus einer brennenden Wohnung in Norderstedt (Kreis Segeberg) gerettet. Die Feuerwehrleute waren am frühen Samstagmorgen zu einem Feuer im dritten Obergeschoss eines Hauses im Stadtteil Garstedt gerufen worden. Die Retter drangen unter Atemschutz in die verqualmte Wohnung vor und brachten den Senior in Sicherheit, wie ein Sprecher mitteilte. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Eine Heizdecke und eine Matratze waren in Brand geraten. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Feuerwehr