Mann bei Wohnhausbrand lebensbedrohlich verletzt

Ein Notarztwagen steht an einem Unfallort. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Steinfeld (dpa/lni) – Ein 63-Jähriger hat infolge eines Brandes in seinem Wohnhaus in Steinfeld (Landkreis Vechta) eine lebensbedrohliche Rauchvergiftung erlitten. Die durch Anwohner alarmierte Feuerwehr habe den bereits bewusstlosen Mann in der Küche gefunden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am Donnerstagabend nach Angaben des Sprechers aus noch ungeklärter Ursache im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Auch ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt.