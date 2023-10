Mann bei Unfall in St. Pauli lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 31 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil St. Pauli am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann überquerte den bisherigen Erkenntnissen zufolge zu Fuß die Budapester Straße, wo er mit dem fahrenden Auto eines 45-Jährigen zusammenstieß, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei seinem anschließenden Sturz zu Boden zog er sich demnach schwerste Kopfverletzungen zu und kam unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Die Budapester Straße war nach dem Unfall laut den Angaben für etwa zwei Stunden in Fahrtrichtung Nord gesperrt.