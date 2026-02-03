Mann bei Unfall in Ostholstein lebensgefährlich verletzt

Ahrensbök (dpa/lno) –

Ein 67 Jahre alter Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Auto im Kreis Ostholstein lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf einer Landstraße zwischen Stockelsdorf und Ahrensbök. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Im entgegenkommenden Wagen wurde der Fahrer lebensgefährlich verletzt. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in Krankenhäuser. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Straße voll gesperrt.