Mann bei Unfall auf Baustelle für Ostseetunnel verletzt

Fehmarn (dpa/lno) –

Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle für den Ostseetunnel ist auf Fehmarn ein Arbeiter verletzt worden. Der Mann sei von Rettungskräften zunächst am Unfallort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war der 40-Jährige bereits am Dienstag gegen 1.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache von einem Gerüst sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat.

Nach Angaben der dänischen Projektgesellschaft Femern A/S, die die Baustelle betreibt, ereignete sich der Unfall im Portal auf der deutschen Seite des Tunnels. Der Arbeiter sei nur vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, inzwischen habe er es wieder verlassen können, sagte eine Sprecherin. Über den Unfall hatten die «Lübecker Nachrichten» zuvor berichtet.