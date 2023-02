Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Sierksdorf (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 ist am Montag nahe der Raststätte Neustädter Bucht ein Mann ums Leben gekommen. Der 58-Jährige fuhr mittags in Richtung Süden auf ein Fahrzeug am Ende eines Staus auf, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer des Autos davor sei leicht verletzt worden.