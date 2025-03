Mann bei Streit mit Messer verletzt – kurz darauf brennt es

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt ist ein 27-Jähriger mit einem Messer verletzt worden – und plötzlich brannte es. Der an der Hand verletzte Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten.

Warum die Wohnung an der Kieler Straße in Brand geriet, ist nach Angaben des Sprechers unklar. Die Flammen hätten zwar schnell gelöscht werden können, doch die Räume seien unbewohnbar. Der 26 Jahre alte mutmaßliche Täter sei geflüchtet, habe aber wenig später festgenommen werden können. Die Ermittlungen dauerten an.