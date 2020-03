Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Bei einem Streit am Bahnhof Wunstorf in der Region Hannover ist ein 27-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der Gesundheitszustand des Mannes sei mittlerweile stabil, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen sei erfolglos geblieben. Die Kripo Hannover nahm nach der Auseinandersetzung am späten Freitagabend noch in der Nacht ihre Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes auf.

Pressemitteilung der Polizei