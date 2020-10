Mann bei Streit in Sörup lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen mit angeschaltetem Blaulicht und Signalhorn. Foto: Michael Hanschke/dpa/Symbolbild

Sörup (dpa/lno) – Bei einer Auseinandersetzung in Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Dienstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige zuvor randaliert und unter anderem zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren bedroht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Mitarbeiter einer dortigen Pizzeria schritten ein. Im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem der Mitarbeiter erlitt der Mann Kopfverletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes ein. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 20.40 Uhr Auffälliges in der Bahnhofstraße beobachtet haben.