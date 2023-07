Mann bei Streit in Emden mit Messer verletzt

Emden (dpa/lni) –

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Emden ist ein 28-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gerieten der 28-Jährige und ein 25-Jähriger in der Nacht aneinander – warum, war zunächst unklar. Der 28-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen Stich in den Oberschenkel sowie eine Verletzung am Arm. Er wurde im Krankenhaus behandelt, war aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.