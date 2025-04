Mann bei Streit in Bad Segeberg mit Messer verletzt

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Bei einem Streit in Bad Segeberg ist nach Angaben der Polizei ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag am Rande der Innenstadt. Unter mehreren Personen in einem Auto sei es zu einem Streit gekommen, teilte die Polizei mit. Die Auseinandersetzung habe sich auf die Straße verlagert. Dabei sein ein 59 Jahre alter Mann verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, das er später aber wieder verlassen konnte. Die Polizei nahm einen 40 Jahre alten Mann vorläufig fest. Er durfte später in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder gehen.