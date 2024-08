Sechs Menschen in Bad Oldesloer Pizzaservice verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einem Pizzaservice wurden sechs Menschen verletzt. Daniel Bockwoldt/dpa

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Bei der Auseinandersetzung in einem Pizzaservice in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind nach neuen Erkenntnissen sechs Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatten zwei Männer aus Plön (26 Jahre) und Hamburg (23) sowie zwei Frauen aus Kiel (34) und Hamburg (30) am Montag gegen 13.00 Uhr das Geschäft betreten und nach einem 28 Jahre alten Mitarbeiter gefragt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bei dessen Rückkehr von einer Auslieferung kam es zur Auseinandersetzung mit den beiden Männern.

Küchenmesser als Waffe

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll sich der 28-jährige Mitarbeiter des Pizzaservice ein Küchenmesser gegriffen und einen 26-Jährigen aus Plön damit schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt haben. Eine 28-Jährige aus Bad Oldesloe wollte den Konflikt schlichten und wurde durch das Messer leicht verletzt.

Danach ging die körperliche Auseinandersetzung nach Erkenntnissen der Ermittler ohne Messer vor dem Gebäude weiter. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Vier von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Zu den Hintergründen der Streitigkeiten können keine Angaben gemacht werden, teilten die Behörden weiter mit. Am Montag war von der Polizei zunächst nur bestätigt worden, dass in der Pizzeria mindestens ein Mensch verletzt worden war.