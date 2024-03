Mann bei Messerattacke in Elmshorn schwer verletzt

Elmshorn (dpa/lno) –

Ein 22 Jahre alter Mann ist durch eine Messerattacke am Mittwochabend in Elmshorn schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Mann sei im Zuge eines Streits von mehreren Tätern angegriffen worden. Dabei habe er mehrere Stichverletzungen davongetragen. Er wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

In der Nähe des Tatorts habe die Polizei wenig später einen 20 und einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen können. Warum es zu dem Angriff kam, war zunächst unklar. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost berichtet.