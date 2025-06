Mann bei Messerattacke in Einkaufszentrum schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

In einem Einkaufszentrum in Hamburg-Harburg ist am frühen Abend ein Mann mit einem Messerstich schwer verletzt worden. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Bei einer Fahndung nahmen Beamte noch in der Nähe des Tatorts einen Verdächtigen fest.

Weitere Angaben zum Hergang und Hintergrund der Tat konnte die Polizei zunächst nicht machen. Ein Feuerwehrsprecher sagte zum Alter des Verletzten, dass er Mitte 20 sei.