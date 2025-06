Mann bei Messerattacke am Hauptbahnhof schwer verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Ein 23 Jahre alter Mann ist im Hauptbahnhof Hannover mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet er Donnerstagfrüh gegen 4.30 Uhr mit einem 34-Jährigen vor einem Lebensmittelgeschäft auf dem Bahnhofsgelände in Streit. Der Ältere soll mit einem Taschenmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Im Gegenzug soll der 23-Jährige den 34-Jährigen mit Fäusten und einem Wischmopp attackiert und leicht verletzt haben.

Der Messer-Angreifer flüchtete zunächst und wurde wenig später in der Nähe gefasst. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, wurde aber wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motiv ist noch unklar. Laut Polizei ist auch bisher nicht geklärt, ob die beiden Männer sich schon vor der Auseinandersetzung kannten.