Mann bei Messerangriff verletzt: Mutmaßlicher Täter flüchtet

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist einer der beiden am Abend in Hamburg verletzt worden. Er erlitt Stichverletzungen im Bauchbereich, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei zu einem Bericht des «Hamburger Abendblatt». Der Streit an der Kieler Straße habe kurz vor 17.00 Uhr begonnen, sagte der Sprecher. Nach der Tat flüchtete der Täter.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen, auch der Polizeihubschrauber «Libelle» war kurzzeitig im Einsatz. Am Abend war der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht.