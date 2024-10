Mann bei Messerangriff in Rendsburg schwer verletzt

Rendsburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist bei einem Messerangriff in Rendsburg lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht zu Sonntag. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 43 Jahre alter Mann im Streit mehrfach auf einen 35-Jährigen eingestochen haben. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Er soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und war zunächst nicht vernehmungsfähig. Die Mordkommission ermittelt. Angaben zum Hintergrund der Tat seien noch nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen.