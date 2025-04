Mann bei Messerangriff in Geesthacht verletzt

Geesthacht (dpa/lno) –

Bei einem Messerangriff auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Geesthacht ist ein 21 Jahre alter Mann verletzt worden. Er sei am Donnerstagnachmittag in eine Klinik nach Hamburg gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Lebensgefahr bestehe für den Verletzten nicht. Nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wird gesucht.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat im Kreis Herzogtum Lauenburg sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei in Geesthacht ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung.

Stich in den Rücken

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde der Mann auf dem Parkplatz zunächst von dem Tatverdächtigen angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Als er die Frage verneinte, soll der andere Mann ihn mit einem Messer bedroht haben.

Außerdem habe der Unbekannte versucht, ihm die Geldbörse zu entreißen, heißt es in der Mitteilung. Bei einem sich anschließenden Gerangel habe der 21-Jährige einen Stich in den Rücken und mehrere oberflächliche Schnittverletzungen erlitten. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» berichtet.